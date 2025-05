Občina prevzema zemljišča in premoženje

Zapletena slika srenjskih lastnin na Krasu se je v teh dneh dodatno zapletla. Mestna vlada Občine Trst je v ponedeljek sprejela sklep, s katerim prevzema pristojnosti openskega ter proseškega odbora za ločeno upravljanje jusarskega premoženja. Na občini trdijo, da se je poteza izkazala za nujno, ker ni več delujočih odborov, Dežela FJK pa ni nameravala podaljšati mandata proseškemu komisarju.

Če hočemo razumeti godljo, moramo potovati trideset let nazaj. Zadnje volitve v odbore za ločeno upravljanje jusarskega premoženja (če poenostavimo, zemljišč v lasti krajevnih skupnosti) so namreč potekale leta 1996, mandati pa naj bi bili štiriletni. Naj bi, saj so bili mandati članov, ki so bili izvoljeni pred 29 leti, večkrat podaljšani. Danes imajo delujoče odbore, torej z vsaj tremi še živečimi člani na pet predvidenih, Bani, Bazovica in Lonjer.

V tridesetih letih mandata pa se lahko zgodi marsikaj. Velika večina izvoljenih članov odborov na Proseku in Opčinah je medtem umrla, zato je Dežela FJK imenovala komisarja za ločeno upravljanje jusarskega premoženja. Odbori potrebujejo namreč za sklepčnost vsaj polovico članov, torej tri na pet, sicer pa je potreben komisar, ki, po domače povedano, odloča sam. Leta 2021 so na Opčinah na mesto komisarja imenovali člana odbora in voznika tramvaja v pokoju Giannija Colo, ki pa je umrl novembra lani. Na Proseku je Roberti leta 2023 za 18-mesečni mandat imenoval vaškega političnega starosto Bruna Rupla. Mandat mu je zapadel 31. januarja letos, dežela pa, kot lahko beremo v odločbi mestne vlade, tega ni nameravala podaljšati. Podobno se je zgodilo na Opčinah, kjer, spet po navedbah občinskega sklepa, Dežela FJK ni želela imenovati nikogar na Colovo mesto.