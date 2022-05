Občina prižgala zeleno luč rušenju termalnega bazena

Kot napovedano bo Občina Trst porušila termalni bazen Acquamarina in na istem mestu zgradila novega. Občinski odbor je na včerajšnji seji sprejel ustrezni sklep o tehnični in ekonomski izvedljivosti rušenja in uresničitvi izvedbenega projekta namenil 650.000 evrov.

V bazenu na tržaškem nabrežju oziroma v tako imenovani Sacchetti se je 29. julija 2019 nepričakovano zrušila steklena streha. Razdejanje je bilo veliko, smrtnih žrtev po srečnem naključju ni bilo. Občinska uprava je najprej nameravala streho sanirati, po januarskem obisku poškodovanega objekta pa je postalo jasno, da bi bili stroški prenove večji kot rušenje in nova gradnja. Zato so se v upravi Roberta Dipiazze odločili za nov bazen, ki bo večji, varnejši in bolj funkcionalen, obljubljajo na občini.

Prvi sklop del predvideva popolno porušenje objekta (sten, temeljev, strojev ...) ter odstranitev ruševin in njihovo ustrezno obdelavo oziroma odvoz na javni odpad. Drugi sklop del bo predvideval gradnjo novega bazena – v kratkem naj bi torej sledila načrtovanje in objava javnega naročila. Za gradnjo novega bazena ima občina na voljo pet milijonov evrov – tri bosta prispevali država in dežela, dva pa občina.