Občina Repentabor med italijanskimi mesti olja

Repentabrska občina je uradno postala del velike družine italijanskega oljkarskega društva Città dell’Olio (Mesto olja), ki promovira kulturo oljkarstva in oljčnega olja ter na državni ravni na tem področju povezuje skoraj štiristo občin, trgovinskih zbornic in lokalnih akcijskih skupin (LAS ali z italijansko kratico GAL). Pridružili so se med drugim štirim že včlanjenim tržaškim občinam, se pravi Trstu, Devinu - Nabrežini, Dolini in Miljam, ki jim gre prišteti še trgovinsko zbornico za Trst in Gorico.

Postopek se je zaključil prejšnji teden, občinski odbor z županjo Tanjo Kosmina na čelu si je v to smer začel prizadevati že prejšnjo zimo. Aprila je sklep včlanitve potrdil še občinski svet, čeprav so bili opozicijski svetniki liste Skupaj za Repentabor nekoliko skeptični, češ da v občini ni oljkarske tradicije in je pametneje podpirati za območje pomembnejše panoge. Županja zagovarja stališče, da se ravno v tem spoznanju skriva vzgib za to pot: »Kmetovalcem na našem območju smo želeli ponuditi novo možnost razvoja. Sektor je res pri nas šele v povojih, vendar se lahko zgledujemo po okoliških občinah na Krasu, kjer je trend zelo dober.«

Ledino v to smer že orje Boris Bizjak, ki je na domačih zemljiščih na Colu med koncem maja in začetkom junija posadil dvesto novih sadik. V načrtu jih sicer ima skupno tristo, vendar so mu nenapovedano visoke temperature nekoliko prekrižale prvotne načrte in ni uspel pravočasno ustrezno obdelati vse zemlje, je pojasnil. Manjkajočih bodočih sto oljk bo zato zasadil prihodnje leto, med marcem in aprilom. 62-letni domačin se poklicno več kot štirideset let ukvarja z izkopi in prevozi v gradbeništvu, ljubezen do kmetovanja in domače zemlje pa je od nekdaj del družinske tradicije. Na domačiji na Colju, ki so jo pred nedavnim preuredili tudi v didaktično kmetijo, redno odpira osmico. Nič izmed omenjenega sicer ne počne sam, gre za skupno delo cele družine, je dejal. Domače podjetje Agricola Bizjak upravljata njegovi hčerki Ivana in Maja.