Občina Repentabor odslej med mesti vina

Občina Repentabor je postala del vse večje družine mest vina. Pridružila se je italijanski državni mreži združenja Città del vino, ki od severne do južne Italije povezuje preko 500 občin, v katerih je vinogradništvo posebno razvito in kjer gojijo tradicijo, zgodovino ter kulturo vina.

Novo članico so sinoči uradno sprejeli v restavraciji Križman v Repnu, kjer je predsednik omenjenega združenja za Furlanijo - Julijsko krajino Tiziano Venturini repentabrski županji Tanji Kosmina izročil društveni prapor, ki pripada vsaki članici. Dogodek je v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem (SDGZ) del letošnje 22. prireditve Okusi Krasa. Navzoči so bili tudi drugi predstavniki deželnega vodstva, lokalnih uprav in institucij.

Pristop k združenju so sicer že v torek soglasno sprejeli med zasedanjem repentabrskega občinskega sveta. Članstvo s sabo prinaša veliko prednosti, je povzela županja. Vinogradniki in vinarji bodo lahko računali na večjo vidljivost, tako kot tudi njihovi proizvodi in samo občinsko območje.

