Občina Repentabor proti ukinjanju avtobusnih povezav s Fernetiči

Občina Repentabor nasprotuje ukinitvi popoldanskih avtobusnih povezav med Opčinami in Fernetiči, kamor vozi avtobus številka 64. Krčenje linije je napovedalo deželno podjetje za javni potniški promet TPL FVG.

Repentabrska županja Tanja Kosmina je v pismu, ki ga je poslala Enzu Volponiju, vodji deželne službe za deželni in lokalni javni potniški promet, zapisala, da delujeta pri Fernetičih tako dom za starejše kot Dom Malala, sprejemni center za prosilce za azil. Svojci gostov doma za starejše in prosilci za azil se k Fernetičem redno vozijo z avtobusom št. 64, zaradi česar bi ukinitev popoldanskih voženj po mnenju županje prehudo okrnila povezavo med Opčinami in tem zaselkom v repentabrski občini.

Kosmina je pristojne pozvala, naj si premislijo glede popoldanskega krčenja avtobusnih povezav in to kljub temu, da je takrat potnikov manj. TPL FVG namreč načrtuje popoldanske vožnje le do Ulice Freud na Opčinah, čemur Tanja Kosmina nasprotuje in predlaga avtobusne vožnje do Fernetičev do 20. ure.