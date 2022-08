Občina Trst ob šest milijonov za parke

Projekti za prenovo in ovrednotenje mestnih parkov in zelenih površin, s katerimi se je Občina Trst prijavila na razpis za pridobitev sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), so vsi po vrsti nasedli. V Rimu so zavrnili projekt za ureditev Ljudskega vrta Muzio de Tommasini, parka vile Revoltella in Lapidarija pod Gradom sv. Justa. Skupna vrednost vloženih projektov se je vrtela okoli šest milijonov. Edini tržaški projekt, ki se je rimskim uradnikom zdel vreden financiranja, je bil povezan z Miramarskim parkom, ki bo lahko računal na dva milijona evrov. Med tržaškimi projekti so zavrnili tudi načrt za posodobitev židovskega pokopališča, ki ga upravlja tržaška Judovska skupnost. Ta je bil sicer v primerjavi z drugimi zavrnjenimi projekti najvišje ocenjen, a je vseeno prejel premalo točk, da bi lahko računal na evropski denar.

Dan po novici, da so iz NOO vzgojno-izobraževalnim zavodom namenili 11 milijonov evrov, je bila prava hladna prha novica, da parkov ne bo mogoče financirati iz evropske blagajne. Prve dni marca je pristojna za okolje in urbanizem v Dipiazzevi mestni vladi Sandra Savino z velikim optimizmom napovedala nove potencialne naložbe, v sklopu katerih bi lahko trajnostno obnovili mestne parke in oživeli zelene spomenike, ki so v lasti občin. Za Ljudski park so tako občinski uradniki pripravili načrt, v sklopu katerega so želeli vzpostaviti videonadzorni sistem, posodobiti igrala za otroke, prenoviti sanitarije in streho poslopja združenja Arac. V parku Revoltella so se nameravali lotiti utrjevanja terasastih zidov, celovite obnove vodovodnega sistema, ki je tako močno zastarel, da so izgube vode ogromne. Predvideli so tudi prenovo vodovodnega sistema v fontanah, ki so bile narejene v petdesetih letih prejšnjega stoletja in ki niso predvidele recikliranja vode, in posodobitev javne razsvetljave z LED svetilkami. Med načrti je bila tudi prenova t.i. županove koče. Ambiciozno se je Občina Trst prijavila tudi na razpis za prenovo lapidarija pri Gradu sv. Justa. Ob predstavitvi projektov je odbornica Savino dejala, da bodo iz programa za okrevanje lahko končno v mestnih parkih opravili dela, ki jih imajo že leta v načrtih, a za katera se nikoli ni našel denar.

Želje in namere Občine Trst so se žal razblinile kot milni mehurček.