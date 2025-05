Občina Trst ponovno zaprla podhod, v katerega se zatekajo migranti

Občina Trst je ponovno zaprla podhod na Trgu Libertà pred tržaško železniško postajo. Po besedah desnosredinskega župana Roberta Dipiazze, naj bi bilo zaprtje tudi dokončno.

Tržaška občinska svetnica Demokratske stranke Valentina Repini je dejanje obsodila v svetniškem vprašanju, ki ga je naslovila županu in mestnemu odborniku za socialo Massimu Tognolliju. Zaprtje podhoda prizadene predvsem brezdomce in prosilce za azil, ki tam poiščejo začasno zavetje, ne da bi se jim ponudilo katerekoli alternativne rešitve, je razložila. Trst se težav ne loteva s sočutjem in dolgoročno vizijo, temveč jih zgolj prikriva, kar poglablja izključenost in nevidnost najbolj ranljivih, je še dodala. Slovenska svetnica je zato med drugim zahtevala pojasnila glede razlogov za zaprtje in morebitnih nadomestnih ukrepih.