Občina Trst »pozabila« na kriško župnišče

Toga birokracija, malomarnost in morda še kaj. Zgodba o kriškem župnišču, ki ga je tržaška občinska uprava (lastnica poslopja) pred enim letom proglasila za neuporabnega, se ne premika z mrtve točke. Stavba sredi vasi ostaja zaprta, o obnovitvenih delih, ki jih je župan Roberto Dipiazza večkrat javno napovedoval, ne duha ne sluha. Župnišče še naprej »deluje« v sosednji nekdanji šoli, župnik Boris Čobanov pa prebiva na Kontovelu.

Ko so si občinski tehniki na predlog gasilcev po manjšem požaru v kaminski cevi ogledali župnišče, so ugotovili, da so nekatera lesena okna v slabem stanju in jih je treba zato popraviti oziroma zamenjati. V župnijski skupnosti so bili prepričani, da bodo dela stekla v doglednem času, namesto tega pa je občina stavbo proglasila za neuporabno.

V Križu menijo, da je šlo za pretiran in po svoje neupravičen sklep. Tega mnenja so še danes.