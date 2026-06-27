V Trstu narasla poraba ekstazija in ketamina

Na vprašanje, kakšna mamila se uživajo na Tržaškem, je mogoče odgovoriti na podlagi strokovnih poročil, s katerimi skušajo raziskovalci na najbolj zanesljiv možen način predstaviti statistične podatke in trende. Sama dnevna novinarska kronika je tu namreč nezadostna, saj nima celotnega pregleda nad pojavom.

Pri iskanju odgovorov nam na pomoč lahko priskoči poročilo predsedstva italijanske vlade o zasvojenostih. Vlada je letošnje poročilo pred nekaj dnevi posredovala parlamentu, v njem pa aktualnih novic o Trstu ni. Te najdemo v lanskem poročilu, ki se nanaša na podatke iz leta 2024. Predsedstvo vlade namreč za vsako poročilo zaupa raziskave drugim zavodom, ki se poslužujejo različnih metodologij.

Glede na podatke iz leta 2024 so izvedenci izpostavili Trst in Turin kot edini mesti, kjer je v primerjavi z raziskavami v obdobju 2020-2022 upadla poraba marihuane. Ta ostaja v Italiji vsekakor najbolj priljubljena substanca, v Bologni, Rimu in sardinski Olbii so v kanalizaciji zabeležili skoraj sto odmerkov marihuane na prebivalca.

V poglavjih o kokainu in heroinu Trst ni izrecno omenjen, raziskovalci so sicer izpostavili, da je v veliki večini mest leta 2024 v primerjavi z zadnjimi analizami poraba ostala na isti ali primerljivi ravni. Pri heroinu pa so zabeležili splošen upad z redkimi izjemami, med katerimi ni Trsta. Bolj je zanimiva analiza prisotnosti ekstazija. Pri njegovi porabi se Trst namreč uvršča v italijanski vrh, z 0,4 odmerka na prebivalca je tretji, tik za Bologno in Milanom (oba 0,6).

Tudi glede ketamina je slika na Tržaškem vse prej kot spodbudna. Povprečno je med predzadnjimi raziskavami in predlanskimi poraba narasla s 4,9 miligrama dnevno na tisoč prebivalcev na 7,3 mg na dan. V Trstu, Bologni in Milanu je bil ta porast tri- do štirikraten.