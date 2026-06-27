S čolnom na križarjenje po Timavi

Ljubitelji morja, zgodovine in naravnih znamenitosti bodo imeli v devinsko-nabrežinski občini od ponedeljka spet priložnost za odkrivanje enega izmed najbolj skrivnostnih krajev severnega Jadrana. Podjetje oz. navtični center Marina Timavo bo tudi letos poskrbelo za pomorske izlete za spoznavanje reke Timave in naravnih oz. kulturnih posebnosti okrog nje. V sklopu projekta Navigando il Timavo, il fiume che unisce popoli e territori (Plovba po Timavi, reki, ki povezuje ljudi in ozemlja) bo do 5. septembra mogoče stopiti na čoln in se prepustiti toku.

Projekt je včeraj v sesljanskem kampu Mare Pineta predstavil podjetnik Maurizio Lenarduzzi, ki je spomnil na prve plovbe leta 2022. V času so čolni malenkost »zrasli« in letos sprejmejo na krovu šest gostov. Trije čolni (po potrebi tudi dodatni) bodo ob ponedeljkih, sredah in sobotah ob 10. uri odpluli iz Ribiškega naselja in turiste ali krajane popeljali na zanimivo izkušnjo.

Plovba bo letos nekoliko spremenjena oz. prilagojena. Čolni bodo najprej zapluli ob obali proti Devinskemu gradu in znamenitim Devinskim stenam, ne bodo pa nadaljevali proti Sesljanu oz. naselju Portopiccolo, pač pa jo bodo pri Devinu mahnili proti odprtemu morju, kjer so gojišča klapavic in rib, in dlje proti Tržiču - do pristanišča in ladjedelnice Fincantieri. »Izletniki bodo iz določene razdalje spoznali razvejano dejavnost na pomolih in zgodovino ladjedelnice, ki že več kot stoletje zaznamuje gospodarski razvoj območja - od družine Cosulich do današnjih dni,« je dodal Lenarduzzi in opozoril, da bo nato čoln odplul proti ustju Timave vse do cerkve v Štivanu.

Plovba traja približno tri ure, ob zaključku je predviden aperitiv oz. druženje za izmenjavo vtisov (cena 40 evrov). Karte si lahko zagotovite pri Ticket Pointu oz. na 040 3498276 ali info@ticketpoint.trieste.it.