Občina Trst prikrajšala Križ za 8 tisoč evrov

Odbor kriške srenje je na občnem zboru v Sirkovem domu predstavil obračun štiriletnega mandata, srečanje pa je nudilo tudi priložnost za soočenje o vlogi srenje in njenega poslanstva. Predsednik Angel Bogatec je obžaloval, da je Občina Trst zavrnila prošnjo za postavitev antene za mobilno telefonijo na srenjskem zemljišču, ki jo je družba Iliad načrtovala na vrhu Sv. Primoža. Srenja bi za anteno letno prejemala 8 tisoč evrov najemnine, občinska uprava pa je bila mnenja, da antena ne izpolnjuje okoljskih in urbanističnih pogojev splošnega prostorskega načrta. In to kljub temu, da na Sv. Primožu že vrsto let stoji velika antena (dejansko stolp), za postavitev katerega takrat ni nihče vprašal Križanov za mnenje.

Občina Trst ima očitno dvojna merila. Ko je pred časom ob nevihti bor na jusarskem zemljšču poškodoval avtomobil, so občinski upravitelji dejali, da se nesreča njih ne tiče in da je stvar srenje. Slednja je vsekakor lahko uveljavila svoje pravice pri sečnji borovcev v gozdiču ob vznožju Sv. Primoža, še prej pa pri nato prekinjenjenih delih za napeljavo plinskega omrežja v Križu in nenazadnje v odnosu z devinsko-nabrežinsko Občino. V tem primeru je šlo za premestitev zabojnikov za smeti pri avtobusni postaji ob bivši gostilni pri Vereni.

Predsednik Agrarne skupnosti Izidor Sancin je pozval srenjo in kriško skupnost, da se še naprej, kot doslej, borita za stoletne pravice, s čimer izkazujeta navezanost domačemu kraju. »V slogi je moč,« je poudaril Sancin.