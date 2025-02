Občina Trst si ni zagotovila sredstev za poslovanje v slovenščini

Po besedah predsednice vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta kaže, da Občina Trst letos ni pristopila k Mreži za slovenski jezik v javni upravi Furlanije - Julijske krajine, pristop pa ji je v prejšnjih letih omogočil finančno podporo v višini 80 tisoč evrov, poslovanje tudi v slovenskem jeziku in kritje stroškov za osebje v rajonskih svetih.

Rajonski svetniki drugega in četrtega okraja tržaške občine so medtem še vedno brez tajništva. Čeprav je občina zagotovila, da bo problem s februarjem rešila, se nič ni spremenilo. Tajnicama, ki sta poznali slovenski jezik in sta opravljali tudi prevajalsko delo na sejah rajonskih svetov, na občini niso obnovili pogodbe za leto 2025. Zaradi tega je od začetka leta delo v dveh rajonskih svetih oteženo.

Rok za prijavo zapadel

»Zelo smo zaskrbljeni, ker smo iz različnih virov prišli do informacije, da se občina ni prijavila za podaljšanje sodelovanja znotraj Mreže za slovenski jezik. Podaljšan rok je zapadel 31. januarja, do takrat pa se občina ni prijavila,« je povedala predsednica rajonskega sveta iz vrst Demokratske stranke.

Kar se tiče pomanjkanja tajniške službe pa je dejala, da so jim na ponedeljkovi seji zagotovili tajnico iz drugega okraja. »Gre pa za začasno rešitev, zato smo se ponovno obrnili na občino za pojasnila,« je dodala Cossutta.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.