Občina Trst vztraja pri žičnici, Odbor No Ovovia pa se ji upira

»Leto 2025 se je zaključilo z virtualno podelitvijo nagrade ecovandalo, se pravi ekološkega vandala projektu kabinske žičnice na istoimenski reviji, ker se ne zmeni za okolje. Novo leto pa se je začelo z odločitvijo tržaškega občinskega odbora, da vloži pritožbo na državni svet zoper odločitev deželnega upravnega sodišča (TAR), ki je septembra lani zavrnilo dva okoljska postopka (občinskega, ki je bil odobren novembra 2024, in deželnega, izdanega junija 2024), ki sta nujna za nadaljevanje projekta in za spremembo prostorskega akta. Kam nas bo privedlo trmasto vztrajanje na koži prebivalcev tamkajšnjega območja, v brk zakonom, predpisom in uredbam ter nenazadnje negativnemu mnenju velike večine občanov?« Predstavniki odbora No Ovovia z glasnikom Williamom Starcem so se pred novim občinskim korakom v zgrešeno smer znova oglasili danes v Novinarskem krožku.

Kako bodo postopali, še ne vedo, saj čakajo na vpogled v pritožbo in šele nato bo stvar bolj jasna. Preučiti morajo tudi stroške, ki bodo na tej stopnji še krepko višji, umaknili pa se zdaj ne bodo, je potrdil glasnik. Apelirali bodo spet na pomoč občanov in državnih okoljevarstvenih združenj. V prihodnjih mesecih bodo priredili več dogodkov po mestnih četrtih, predstavili ironične posnetke o žičnici in predstavili dogajanje.

Beseda je tekla o protislovnih občinskih izjavah, o dokazovanju, da so na pravi poti, o vlogi dežele v pritožbi. Pa tudi o stroških, ki že danes bremenijo občinsko blagajno in o teh, ki morebiti še pridejo.