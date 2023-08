Občina zaprla Rižarno in parke

Rižarna pri Sveti Soboti bo danes popoldne zaprta zaradi slabega vremena. Meteorne vode so namreč ponovno poplavile objekt. Občina Trst obvešča še, da so zaradi neurij, nalivov in vetra zprti tudi javni parki in vrtovi. Zaprti so Ljudski vrt v Ulici Giulia, park Falcone in Borsellino pri Judovcu (Altura), park Basevi, park Fra M.V. Antollovich v Ulici Carpineto, ljudski vrt Wanda in Marion Wulz v Ulici Catullo, park Fedora Barbieri v Ulici Mascagni, parka v Ulici San Michele in Campagna Prandi, vrt palače Cosulich na Greti, vrt vile Engelmann v Ulici Chiadino, park Bazzoni v ulici Navali, park za skejtanje v Ulici Petitti di Roreto, park na Trgu Hortis, park v Ulici Edera in park vile Revoltella. Vrt Vile Sartorio v Ulici Modiano pa ostaja odprt. Zaradi poplavljenih ulic po Trstu niso zagotovljene avtobusne povezave.