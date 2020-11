Občinska pomoč v času suhih krav

Obdobje suhih krav se za trgovce in gostince nadaljuje. Tako kot drugje se tudi na Tržaškem obeta daljše obdobje gospodarske krize, ki se zaradi pandemije in posledične medsebojne razdalje pojavlja predvsem pri prodaji na drobno, restavracijah, kavarnah in drugih lokalih, poleg turizma, kulture in športa. V pomoč najbolj prizadetim kategorijam je italijanska vlada odredila več oblik podpore, tudi druge javne uprave pa so poklicane, da v katerikoli možni obliki podprejo lokalno gospodarstvo.

Prav o pomoči trgovcem in drugim kategorijam, ki zasedajo občinske prostore, je včeraj tekla beseda na skupni seji druge in tretje občinske komisije. Svetniki so prisluhnili besedam Serene Tonel, v občinski upravi pristojne za gospodarske dejavnosti. Glavna točka na dnevnem redu so bile oprostitev najemnin in druge finančne pomoči, ki bi jih občina lahko dodelila v kriznem obdobju.

»Tržaška občina je namenila 3,7 milijona evrov znižanju davka na odpadke TARI, dva milijona pa kritju davka na uporabo javnih površin. Spomnim svetnike, da letos nismo prejeli vsot, ki zadevajo uporabo javnih površin in smo gostincem dovolili, naj mize in drugo opremo postavijo tudi izven predvidenih meja. Paziti pa moramo, da se državni prispevki ne krijejo z občinskimi. Če bi našim najemnikom nižali najemnine, bi segli v 60 odstotni prispevek, ki ga država že namenja kritju teh stroškov,« je pojasnila Serena Tonel in dodala, da bo brezplačna uporaba javne površine veljala še najmanj do 31. januarja 2021. Športnim društvom, ki upravljajo športna središča, je občina namenila skupno 500 tisoč evrov. Upravljanje z najemninami pa je po mnenju odbornice nekoliko zahtevnejše: »Občina lahko zamrzne ali zniža davke, najemnine pa so nastavljene na podlagi pogodb, ki imajo pravno veljavo. Zato je spreminjanje pogojev zapleteno.«