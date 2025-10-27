Občinski vzgojitelji prekrižali roke

Več kot 80 odstotkov občinskih vzgojiteljic in vzgojiteljev je danes prekrižalo roke in s protestom opozorilo na slabosti občinske vzgojne službe, zlasti pa na delovne razmere, ki so za večino nesprejemljive. Na Velikem trgu se jih dopoldne zbralo okrog 200 in se na vabilo sindikatov CISL FP in CGIL FP postavilo proti zadnjem občinskem razpisu za zaposlovanje vzgojiteljev za otroke s posebnimi potrebami, a tudi zato, da bi opozorili na pomanjkanje osebja in na oddajanje izvajanja storitev zunanjim podjetjem. Prav tako kritično je za sindikate nedorečeno stanje rojanskih občinskih jasli, kjer prostori predolgo čakajo na predajo namenu.