Občutene besede namesto strelov

Pred 92 leti so tišino na bazoviški gmajni prekinili streli, danes jo bodo besede. Člani kluba Mladi Tigr in recitatorja Jasmina Gruden ter Martin Poljsak so se ob 6.43 z občutenim recitalom poklonili spominu bazoviških junakov, mladih protifašistov, žrtev prvega tržaškega procesa – Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Frana Marušiča in Alojza Valenčiča.

Dogajanje se bo ob 10. uri pomaknilo k Sv. Ani, kjer bo ob spomeniku junakom spregovoril Jakob Terčon, zapel pa bo boljunski moški pevski zbor Fantje pod latnikom, ki ga vodi David Žerjal. Ob spomeniku bo častna straža tabornikov RMV in skavtov SZSO. Dan se bo ob 20. uri zaključil z mašo zadušnico v bazovski cerkvi, ki jo bo daroval župnik Žarko Škerlj. Zapel bo domači MePZ Lipa pod vodstvom Tamare Ražem, medtem ko bo govornica kulturna delavka Marija Brecelj.

Jutri bo ob 20. uri na sedežu zborov v Devinu predstavitev knjige Petra Verča Za vse, ne zase; o njej bosta spregovorila Sonja Pahor (hči Romana Pahorja) ter avtor (Pahorjev vnuk). Soorganizatorji dogodka so Devinski mladinski krožek DMK, Založba Mladika in Odbor za proslavo pri NŠK. V četrtek bo ob 10. uri v Narodnem domu predavanje Marije Mercina o Cirilu Kosmaču, ob 20.30 pa smo vsi vabljeni na bazovsko gmajno, kjer prireja ZSKD ob 100-letnici Kajuhovega rojstva prireditev V tej pesmi je strastno hotenje zgrabiti za vrat to prokleto življenje. Petek bo posvečen prireditvam v Ljubljani ter Kranju, v soboto pa bo ob 21. uri taborni ogenj RMV. Višek bo kajpak v nedeljo ob 15. uri, ko bo na gmajni osrednja slovesnost. Za mikrofonom se bodo zvrstili Matej Arčon, minister vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, za njim pa slavnostna govornika Fabio Vallon, predsednik tržaškega pokrajinskega odbora VZPI-ANPI, in Giorgio Banchig, kulturni in družbeni delavec iz Benečije.