Obeta se zapletena poletna sezona

»Niti poleti ni tolikšne gneče tukaj,« je bilo slišati v soboto dopoldne med obiskom nabrežja pri križišču proti Miramarskemu gradu. Velikonočni prazniki so v Trst privabili zajetno število ljudi, kar je bilo pri Miramaru še kako občutiti. Ena izmed glavnih tržaških znamenitosti pritegne itak dosti turistov, dela po jesenskih neurjih pa so stanje zakomplicirala.

»Toč« hrabrih turistov

Naš ogled stanja se je začel pri zadnjem kiosku barkovljanskega nabrežja v smeri Miramara. Tam po novem lahko parkirajo le avtobusi, prej so bila parkirna mesta namenjena mopedom in, prvenstveno, avtomobilom. Turistični avtobusi so namreč do lanskih neurij imeli na razpolago parkirišče pri vhodu v Miramarski park. Od gradu je to parkirišče oddaljeno približno 600 metrov hoje. Razburkano morje pa je močno obdelalo temelje ceste, ki se vije proti Miramaru. Ta se odcepi od Obalne ceste pri križišču, med Tržačani poznanem preprosto z vzdevkom Bivio. Nedaleč od tukajšnjega hotela Miramare, cesto že mesece »krasijo« betonsko-železne pregrade, ki zasedajo dobro polovico cestišča.

Avtobusi zaradi zožene ceste ne morejo zapeljati do nekdanjega parkirišča, zasilna rešitev so zato parkirna mesta ob barkovljansko-miramarski promenadi. Ta pa so od gradu oddaljena skoraj poldrugi kilometer, kar povzroča težave zlasti starejšim in gibalno oviranim turistom. Obenem ni posebej poskrbljeno za pešce, ki morajo hoditi po cesti in se izogibati avtomobilom. Slednji so v soboto bili večkrat ustavljeni v koloni, saj je parkirnih mest v bližini gradu malo, pregrade in pešci pa so ovirali promet.

Pri cementni platformi pod hotelom Miramare se je skupina turistov in Tržačanov v soboto že kopala, drugi so se kljub muhastemu vremenu sončili. Nenazadnje se sezona točev, kopanja, v Trstu začne 1. januarja in sklene 31. decembra. Mnogo stopničk za dostop do morja je še ograjenih, pri platformi pod hotelom pa ni traku, ki bi onemogočal njihovo uporabo. Stopničke pri Biviu so sicer med najbolj poškodovanimi, saj so valovi odnesli del ograje. Pri večini tušev manjka pod. Marsikateri odsek promenade med Barkovljami in Miramarom je obdan z rdeče-belim trakom, ker so zamudna dela za vnovično postavitev granitnih tlakovcev še v teku.