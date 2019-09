Obi odprl tržaško poslovalnico

Nad vhodnimi vrati nove poslovalnice Obija, trgovine z materialom in pripomočki za dom in vrt se je danes, na dan odprtja, bočil praznični lok iz oranžnih balončkov. Množica radovednežev se je ob 9. uri, ko so se odprle duri tržaške poslovalnice nemške verige, dobesedno vsula v prenovljene prostore nekdanjega avtosalona Dino Conti na začetku Ceste za Glinščico.

To je 57. prodajalna Obi v Italiji, v Furlaniji - Julijski krajini sta sedaj dve, poleg tržaške obstaja še ena v Tavagnaccu pri Vidmu, ki pa je manjša. V trgovini ciljajo na kupce s Tržaške in Goriške, so povedali. Prodajni prostori tržaškega Obija se raztezajo na več kot 7000 kvadratnih metrih, kar je precej večja površina od povprečne velikosti ostalih prodajaln Obi v Italiji. V trgovini je zaposlenih več kot petdeset oseb iz Trsta in okolice: ti so danes komaj obvladovali reko novih kupcev, ki so se z zvrhanimi vozički drenjali med policami, predvsem pa pri blagajnah, kjer so se vile dolge vrste.