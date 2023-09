Obiskovalce bodo poučili o bančništvu

Sedež Banke Italije v Trstu odpira svoja vrata. V sklopu projekta In viaggio con la Banca d’Italia, s katerim želijo ljudi poučiti o nalogah te institucije, o tem, kaj nudi društvom, podjetjem in posameznikom, o finančni kulturi in o današnji ekonomiji, bodo organizirali več okroglih miz. Ob tej priložnosti bo Trst obiskal tudi guverner Banke Italije Ignazio Visco.

V nedeljo bo tržaški sedež Banke Italije na Korzu Cavour odprt med 10. in 18. uro. Obiskovalci si ga bodo lahko ogledali v spremstvu vodičev prostovoljcev sklada za okolje FAI in bodo tako podrobno spoznali stavbo, v kateri domuje ta pomembna institucija. Sklad FAI je namreč že marca v sklopu spomladanskih dnevov organiziral vodene oglede v tej palači, ki so bili zelo uspešni, zato bodo to ponovili tudi tokrat.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.