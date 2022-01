Objemimo in zaščitimo borov gozdič na Katinari, se glasi vabilo, ki ga na krajane in vso tržaško skupnost naslavljajo dijaki in profesorji prvostopenjske srednje podružnične šole sv. Cirila in Metoda s Katinare v sodelovanju s sosednjo osnovno šolo Frana Milčinskega in z Odborom za zaščito borovega gozdiča na Katinari. Jutri (petek, 21. 1.) bodo ob 12. uri v gozdiču priredili kulturno, glasbeno in okoljevarstveno prireditev za zaščito zelenih površin na tem območju. Dragocena zelenica z več kot 300 črnimi bori in drugimi samoraslimi vrstami dreves se nahaja ob Ulici Valdoni je bogastvo: nudi prijetno senco, osvežitev, zavetje ter naravni učni prostor šoli, meji na občinske otroške jasli Bosco Magico, na staro cerkev sv. Trojice s freskami slikarja Toneta Kralja in na katinarsko bolnišnico, so zapisali na šoli, ki se je tudi v preteklosti že angažirala za zaščito borovega gozdiča. Temu ob skorajšnji gradnji nove otroške bolnišnice Burlo Garofolo, grozi posek.

Kaj se bo jutri dogajalo v senci dreves? Na debla stoletnih borov bodo mladi namestili lesene ptičje hišice. Po pozdravih predstavnikov glasnih zaščitnikov gozdiča – se pravi šole, odbora, združenj Legambiente in Triestebella –, bodo mladi ustvarili velik krog in tako simbolno objeli in zaščitili drevesa. Sledil bo recital Kosovelovih pesmi o borih Njih vonj je zdrav in močan ..., z gostjo, pevko Damjano Golavšek, bodo zapeli pesem Naravne sile/Natural forces, ki je leta 2007 prejela nagrado RTV Slovenija za najboljšo slovensko popevko. Naravovarstveniki bodo nato spregovorili o pomenu dreves, neutrudnih proizvajalcev kisika, zbirali pa bodo tudi podpise za ohranitev in ovrednotenje gozdiča.