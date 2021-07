Obleke na kilogram na 4. pomolu

Modna industrija je ena od treh najbolj onesnažujočih na svetu in proizvodnja tekstila je eden glavnih dejavnikov pri velikih industrijskih emisijah toplogrednih plinov. Za škodljive okoljske posledice je kriva predvsem hitra moda, t.j. izdelava poceni oblačil, ki jih večina potrošnikov kupuje in hitro odvrže. Da bi opozoril na potrato in hudo onesnaževanje, je mladi podjetnik Robin Balser leta 2016 začel zbirati rabljena oz. vintage oblačila, jih dal preurediti in ustvaril prodajo na kilogram. Ta se je z leti spremenila v festival Vinokilo, ki bo od jutri do nedelje zaživel v Trstu, na četrtem pomolu.

Za vsak kilogram izbranega blaga bo obiskovalka ali obiskovalec jutri in v soboto odštel 45 evrov, v nedeljo pa 40 evrov. V ceno naj bi bil vključen celoten outfit, t.j. obleka, čevlji in dodatki.

Na obloženih stojalih, na katerih bo viselo približno 10 tisoč obešalnikov, bo mogoče izbirati in kupovati oblačila med 11. in 21. uro. Vstop, kot rečeno, je prost, organizatorji pa vabijo vse, ki bi radi sodelovali, naj se prijavijo na tukajšnji spletni povezavi.