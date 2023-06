Obležal nezavesten na pločniku

Mimoidoči je danes okrog 5. ure zjutraj zagledal nezavestnega moškega, starega okrog, 50 let, na pločniku v Ul. D’Alviano in poklical na interventno telefonsko številko 112. Na kraj sta prispela reševalno vozilo in zdravniški avtomobil. Zdravstveno osebje je moškega, ki mu je zastalo srce, začelo oživljati in s postopkom oživljanja nadaljevalo vso pot do urgence v katinarski bolnišnici. Zdravniki so, kljub vsem prizadevanjem, žal nato lahko le potrdili njegovo smrt. Zastoj srca mu je bil usoden. Reševalci so o dogodku obvestili tudi varnostne organe.