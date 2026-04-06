Obnova zapuščene stavbe Kraške gorske skupnosti

Sedež nekdanje Kraške gorske skupnosti (KGS) v Sesljanu je že skoraj dve desetletji sameval. Njegova lastnica, nazadnje Občina Devin - Nabrežina, se je v preteklih dneh lotila njegove temeljite obnove. Danes zapuščeno poslopje zraven hotela 7 nani bo v prihodnje še kako koristilo občinskim službam, ki bodo tam našle svoje mesto.

»Predvsem pa bomo ponovno pridobili večjo in tehnološko opremljeno konferenčno dvorano s sedemdesetimi sedeži in kabinami za simultano prevajanje, ki bo na voljo tudi vsem našim društvom,« je napovedal devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec in dodal, da so občinski uradi v skorajda rekordnem času zaključili z načrtovanjem popolne prekvalifikacije pritličja stavbe, kjer je do leta 2003 domovala KGS. Gradbena investicija je vredna približno 300 tisoč evrov, ki jih bo krila občina iz svojega proračuna. »Potem bo treba prostore tudi pisarniško in tehnološko opremiti,« je dodal.

V novo urejenih pisarnah pa bodo svoje mesto dobili tudi občinski uradi za šport, kulturo in prosti čas. Slednji so doslej domovali v prvem nadstropju poslopja knjižnice na nabrežinskem trgu, po novem pa so občanom začasno na voljo v pritličnih prostorih Grudnove rojstne hiše.