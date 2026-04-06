Na Opčinah spomin na žrtve krvave pomladi 1944

Prihodnjo nedeljo bodo openske organizacije z več dogodki počastile spomin na krvavo pomlad leta 1944, ko so nacistični krvniki in zavezniške bombe sejale smrt v vasi. Pri pobudah, ki bodo potekale 12. aprila, sodelujejo razne openske organizacije, od Slovenskega kulturnega društva Tabor do župnijske skupnosti in borčevske organizacije VZPI-ANPI.

Za umrle bo najprej, ob 9.30, maša v slovenskem jeziku v openski farni cerkvi, ki jo bo daroval župnik Franc Šenk in med katero bo pel cerkveni pevski zbor Sveti Jernej pod vodstvom Janka Bana, na orgle pa bo igral Vinko Škerlavaj. Ob 10.30 bo pred obeležjem pred cerkvijo svečanost v spomin na žrtve bombardiranja Opčin. Po blagoslovu obeležja bosta govorila predsednik tržaškega pokrajinskega Združenja vojnih civilnih invalidov ANCCG Fabio Casi in Zoran Sosič, ki je kot otrok preživel nekdanji letalski napad. Tudi ob tej priložnosti bo zapel CPZ Sveti Jernej, ob njem pa še pevska skupina italijanskih vernikov Chi canta prega due volte. Sledila bo še maša v italijanskem jeziku.

Popoldne, ob 15. uri, bo vsakoletna komemoracija 71 talcev na Pikelcu s pomembno novostjo, in sicer z odkritjem spominske plošče z imeni vseh 71 ustreljenih talcev. Pri svečanosti bosta sodelovala Moška vokalna skupina Stane Malič pod vodstvom Mojce Milič in Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, ki ga bo vodila Pija Cah. Slavnostna govornika bosta zgodovinarja Anna Di Gianantonio in Borut Klabjan.