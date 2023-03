Obrabljene pnevmatike odlagali ob cesti ali prevažali v Srbijo

Lokalni policisti so sredi lanskega oktobra začeli s preiskavo, ki jo je vodil namestnik državnega tožilca Federico Frezza, v zvezi z večjim številom odvrženih obrabljenih pnevmatik, ki so jih našli v Ulici Rio Primario v tržaški industrijski coni. Odkrili so, da pnevmatike pripadajo trem tržaškim vulkanizerstvom.

Z opazovanjem so izsledili moškega, G.M., ki je redno obiskoval omenjena vulkanizerstva in odpeljal obrabljene pnevmatike. Nato jih je začasno pustil v garaži. V nočnih urah je pnevmatike spet naložil na svoje vozilo in jih prepeljal v Ulico Rio Primario, kjer jih je odložil ob cesti.

Lokalni policisti so med opazovanjem tudi ugotovili, da je G.M. 16 pnevmatik oddal drugemu moškemu, ki jih je odpeljal v smeri državne meje. Pred mejnim prehodom so ga ustavili in vprašali za pojasnila. Povedal jim je, da jih po njegovem naročilu pelje v Srbijo, kjer jih nekatere krajevne delavnice za avtomehaniko preprodajajo. Tovor pnevmatik so zasegli.

Na podlagi preiskave pri omenjenih treh tržaških vulkanizerstvih in pri zgoraj omenjenemu G.M. so lokalni policisti pridobili dokaze o nezakonitem odstranjevanju obrabljenih pnevmatik, za kar bi morala po zakonu poskrbeti pooblaščena podjetja.

V dveh mesecih naj bi tako nezakonito odstranili okrog 200 obrabljenih pnevmatik. Trideset, ki so jih odložili ob cestah, so umaknili, drugih 100, natrpanih v garaži, pa so zasegli. Zasegli so tudi vozilo, v katerem je G.M. prevažal pnevmatike. Lastnike vulkanizerstev in moškega so ovadili zaradi nezakonitega upravljanja z odpadki.