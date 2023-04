Obročno odplačevanje dolgov

Občina Trst na različne načine rešuje problematiko nespoštovanja občinskih prispevkov. Odbornik za finance Everest Bertoli je včeraj na sestanku pristojne občinske komisije in nato še na novinarski konferenci predstavil predlog sklepa, s katerim želijo neplačnikom ponuditi nov način odplačevanja dolgov. Kot je dejal odbornik, bodo po novem neplačniki, ki imajo likvidnostne težave za plačilo prispevkov, nakopičeni dolg lahko odplačali v 72-tih obrokih.

Obročno odplačevanje sicer že obstaja, a je omejeno na 48 obrokov. Po novem položnice ne smejo biti nižje od sto evrov. Zamudnikom, ki Občini Trst dolgujejo večje zneske, gredo na roke tudi tako, da je bančno poroštvo kot dokazilo pri obravnavi vloge potrebno za dolgove, ki so višji od 50 tisoč evrov (doslej je bilo 30 tisoč). Tisti, ki pa so pripravljeni visok dolg odplačati v 18 obrokih, pa to lahko storijo tudi brez bančnega poroštva in z njim povezanimi stroški.

»Naš namen ni polniti občinske blagajne. Po našem obročno plačilo prispevkov pomeni korektno izpolnitev predpisanih obveznosti, saj se pri tem zaračunavajo zakonite obresti in posledično de facto nihče ni oškodovan,« je pred novinarji dejal Bertoli, ki je na pamet dejal, da neplačani prispevki vsako leto znašajo približno deset milijonov evrov (pet neplačani komunalni prispevki, pet pa nepremičninski davek).

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.