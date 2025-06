Obrtniški in umetniški izdelki vabijo na Borzni trg

Pod šotorom na Borznem trgu si bo mogoče še danes in jutri med 10. in 19. uro zagotoviti ročno izdelane umetnine, nakit, ilustracije ter grafike, pa tudi oblačila in naravne kozmetične izdelke. Med skoraj petindvajsetimi ponudniki na sejmu CrafTS je tudi Boljunčanka Erika Inamo, ki s kraškimi rastlinami barva svilene rute in šale ter torbice iz ekološkega bombaža.

»Največkrat uporabim ruj, tudi z olupki čebule sem že barvala tekstil,« nam je zaupala umetnica, ki svoje kreacije barva na več različnih načinov. Po navadi to stori tako, da iz kraških rastlin in trav skuha čaj, v katerem nato namaka svilo, ki tako dobi unikatno barvo. Na svileno podlago nato s čopičem ročno doda podobe cvetic ali listov.