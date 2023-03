Obsodili pedofila, ki je nadlegoval mlade nogometaše

Tržaško sodišče je nekdanjega mladinskega nogometnega trenerja pri društvu San Luigi, ki je spolno nadlegoval mlade nogometaše, obsodilo na 10-letno zaporno kazen, pri čemer je bilo strožje od državnega tožilstva, ki je predlagalo devet let in dva meseca zapora. Obsojenec, ki je bil prisoten v dvorani, je vseskozi trdil, da je nedolžen.

Moškega so policisti aretirali januarja 2021 po zaključku preiskave, ki jo je vodila državna tožilka Lucia Baldovin.

V obtožnici je navedeno, da je nogometaše, mlajše od 14 let, večkrat spolno nadlegoval, in to bodisi v prostorih športnega društva kot medtem ko jih je pospremil domov. Med preiskavo so tudi odkrili nekaj sporočil s sporno oz. nedvoumno vsebino, ki jih je pošiljal mladim nogometašem.

Na današnji razsodbi so bili prisotni tudi starši nekaterih žrtev pedofila, ki so nastopili kot oškodovana stranka. »Sodniki so verjeli našim otrokom«, so med drugim izjavili.

Društvu San Luigi bo moral obsojeni poravnati odškodnino 35 tisoč evrov zaradi škode, ki jo je slednje utrpelo ob prekinitvi sodelovanja s prvoligaškim klubom Juventus, do česar je prišlo pred dvema letoma ob novici o aretaciji trenerja. Tudi društvo je nastopilo kot oškodovana stranka.