Bivši ženi ni plačeval preživnine, zaradi česar ga je sodišče obsodilo na eno leto in tri mesece zapora. Za njim pa so se izgubile sledi in se je tako izognil pravici, saj je dejansko bil na begu. V resnici je 53-letni tržaški bagrist, ki je v gradbenih krogih cenjen in zelo iskan, medtem opravil številna dela po vsej FJK. Karabinjerji s Proseka so ga pričakali in aretirali ob povratku z delovnega dne zunaj mesta. Aretirali so ga in prepeljali v tržaški zapor.