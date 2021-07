Obujajo vaške spomine

Nekoč so se okoli vaške štirne v Gročani srečevale predvsem ženske: hodile so po vodo za kuhinjske opravke, v družbi so prale oblačila. Vse od leta 1821, ko so na vasi zgradili vodnjak. V petek so se v spomin na tedanje čase po vabilu društva Krasno polje ob njem ponovno zbrali vaščani. Z ostalim občinstvom so se udeležili otvoritve razstave starih fotografij in praznovanja ob 200-letnici štirne. Goste je ob obujanju spominov na sveže prenavljanje vodnjaka pozdravil tudi dolinski župan Sandy Klun.

Razstavo starih vaških slik so si zamislili v društvu Krasno polje. Fotografije so društveniki zbirali v vaškem baru, prejeli so jih več kot sto. Trideset izbranih slik bo v raznih kotičkih vasi na ogled do 18. julija. Velika večina jih prikazuje delo na vasi: ovinek za ovinkom po poti, ki se od štirne vije do trga s spomenikom, razkrivajo trenutke na poljih, nego kopit in pašo živine. Poleg kmečkih prizorov vračajo Gročani fotografije njeno staro podobo, ko je cerkev svetega Tomaža imela svoj zvonik in je bilo v okolici veliko obdelovanih njiv. Najstarejša sega v leto 1900 in prikazuje tedanje pročelje gostilne na Pesku.

Da bi popestrili večer, so člani Krasnega polja okrog štirne povabili glasbeni trio Aleksi Jercog in prijatelji ter pesnika Borisa Pangerca. Slednji je na otvoritvi prvič predstavil občinstvu osem novih poezij. Zadnjo je namenil »trdim« Gročancem. Aleksi in prijatelji so s harmoniko, rogom in kitaro dopolnili večer z instrumentalno narodnozabavno glasbo. Nastopili so tudi na včerajšnji slovesnosti, ki jo je na gradu v Ribnici priredil Svetovni slovenski kongres ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije.