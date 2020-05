Obupani gostinci in gostje na razdaljo

Kako bo točno zgledalo ponovno odprtje restavracij in gostiln, ostaja uganka. V ponedeljek bodo lahko te po daljšem zaprtju zaradi izrednih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa ponovno začele sprejemati stranke ob spoštovanju varnostnih določil. Zakonske uredbe, ki določuje točne smernice, pa še ni. Zavod za varnost pri delu INAIL je v sodelovanju z Zavodom za javno zdravje ISS objavil vrsto priporočil. Ni pa jasno, če bodo čisto vsa tudi uradno obveljala, katera bodo res obvezujoča in koliko časa se jih bo treba držati. Več gostincev si je za težavno prilagajanje zato vzelo še nekaj časa.

PRI FERLUGIH ZAENKRAT DOSTAVA

»V ponedeljek gotovo ne bomo odprli gostilne. Skušali bomo to storiti čim prej, ne vem pa še napovedati kdaj. Na prvem mestu je zdravje. Razumem težave, s katerimi se spopada italijanska vlada, vendar je treba pomisliti tudi na gospodarstvo. Nemogoče se je na tako veliko spremembo pripraviti na vrat na nos. V notranjih prostorih smo pred pandemijo sprejemali približno 50 ali 60 gostov. Predvidevamo, da jih bomo lahko sedaj vsaj za tretjino manj,« je razložil Dimitri Ferluga, upravitelj istoimenske ošterije pri Ferlugih. Tu sicer lahko računajo tudi na prostoren vrt, kar jim bo vsaj delno v pomoč.

Poleg redne sanifikacije prostorov in opreme je namreč med priporočili zapisano, da mora vsak gost imeti na razpolago vsaj štiri kvadratne metre. Ko bodo vstale od mize, bodo morale stranke nositi zaščitno masko. Zaščitno opremo bodo morali imeti tudi kuharji in ostalo osebje. Strežba v obliki bifeja bo prepovedana. Nekateri so celo predlagali, da bi število dovoljenih gostov merili s posebnimi elektronskimi števniki na vratih. Brez predhodne najave bo verjetno vsekakor zelo težko uživati ob kosilu ali večerji. Brez iznajdljivosti bodo gostinci težko shajali.

»Že približno tri tedne dostavljamo hrano na dom in bomo verjetno s tem nadaljevali še nekaj časa tudi po samem odprtju. Gostom smo tudi omogočili, da lahko po pripravljene jedi prihajajo k nam in jih nato odnesejo domov, vendar gostilna ni to. Sem prideš zlasti zaradi vzdušja, ki je sedaj zmanjkalo. Stanje ni rožnato. Ko bomo odprli gostilno, bo položaj boljši, ne pa bistveno boljši. Razmere so se spremenile, stroški pa ne. Vse skupaj je bilo premalo premišljeno, preveč so hiteli in rezultat je nekakšna proga čez ovire,« je še povedal Ferluga in spomnil na težko izgubo dobička v gostinskem sektorju.

DVOMI V GOSTILNI NA PLAŽI

»Naše delo je vezano na poletno sezono. Po navadi prve goste sprejmemo za veliko noč, zadnje pa oktobra ob priljubljeni Barcolani. V danem stanju bomo verjetno počakali do začetka junija. Če bi odprli in bi se potem morali čez nekaj časa prisilno ustaviti, bi to za nas pomenilo znatno hujšo škodo in torej rajši počakamo nekoliko dlje. Spremljamo krivuljo okužb. Da bi ljudje prihajali k nam po vnaprej naročene obroke, ni izvedljivo, saj smo težje dosegljivi,« je razložila Vanja Milič, soupraviteljica gostilne Bellariva na plaži v Brojnici pod Križem.

Prepustili so se tako temeljitemu čiščenju, razkuževanju, ločevanju miz in še bi lahko naštevali. Veliko negotovost jim povzroča sama neznanka letošnje kopalne sezone: »Bodo res kontrolirali kopalce? Kdo bo presojal, ali jih je preveč in kdo jim bo dopovedoval, da jih je preveč na kupu? Veliko je odvisno od samega ravnanja ljudi. Vprašanj je veliko, točnih navodil pa nimamo. Veliko govorijo, definitivnega pa ni nič. Ne vemo niti, koliko gostov bomo lahko sploh sprejeli.« Strokovnjaki hočejo namreč preprečiti zlasti zbiranja prevelikega števila ljudi in zagotoviti priporočeno varnostno razdaljo. Ko je slednjo težje uresničevati, je zavod INAIL svetoval namestitev pleksi stekla. To pa kriški gostinki ne diši ravno po spodbudnem vabilu na kosilo ali večerjo.

V ZAGRADCU NESTRPNO ČAKAJO

Tudi Neža Milič iz turistične kmetije Milič Zagrski v Zagradcu se sprašuje, kateri ukrepi bodo na koncu res prišli v poštev. »Seveda pa nestrpno čakamo, da bomo spet lahko delali s polno paro, ker tako ni več vzdržno. V zadnjem obdobju smo se v bistvu odpovedali gostinskemu delu in smo nadaljevali s kmetijsko dejavnostjo. Kmečke proizvode dostavljamo tudi na dom. Poskusili smo obenem, da bi ljudje hrano naročili in prihajali po njo k nam, vendar se ni obneslo. Za številne obiskovalce v tem času ni enostavno se pripeljati do nas. Predpisi o varnostni razdalji med mizami so v poletnem času za tiste, ki imajo tako kot mi vrt, še nekako izvedljivi. Če bi se morali ukrepov držati dalj časa, pa bi bile posledice hujše,« je poudarila Neža Milič. Bitka gostincev je skratka v polnem teku.