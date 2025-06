Od 385 amandmajev o žičnici veljavnih le 12

V tržaškem mestnem svetu, v katerem so včeraj drugi dan razpravljali o predlogu spremembe prostorskega načrta, s katero želijo med Trstom in Opčinami zarisati žičniško infrastrukturo, je tudi tokrat prevladal argument moči nad močjo argumenta. Od vloženih 385 dopolnil k sklepu in k pripombam občanov (skoraj vsi iz opozicije) je bilo veljavnih za razpravo samo 12 opozicijskih (okoli 85 % ni bilo odobrenih) in 21 koalicijskih (vsa vložena dopolnila). Ostali amandmaji so prejeli negativno tehnično mnenje.

V razpravo sta včeraj šla zgolj dva amandmaja. Levosredinska opozicija je ogorčeno ponavljala, kako si vodilni predstavljajo vodenje mesta: na avtokratski, nedemokratičen in ne vključujoč način. Včerajšnje zasedanje bi se sprva moralo začeli že ob 9. uri, po začetnih postopkovnih zapletih ter prekinitvah pa se je seja začela šele okrog 14. ure. Opozicija je ravnanje desne sredine označila za nekorektno in v nasprotju z dobrimi običaji.