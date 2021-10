Od breških do kraških oljčnikov primanjkuje pridelka

Po lanskem zelo obilnem pridelku se je letos na oljčnih vejah pojavilo bolj malo zelenih sadežev, tako v Bregu kot na Krasu. Povprečno se je letošnji pridelek znižal za 60 odstotkov, »ponekod celo več,« je povedala agronomka pri Kmečki zvezi Natascia Riggi. Marsikatero drevo je bilo popolnoma brez sadežev, na nekaterih kmetijah se sploh niso lotili obiranja.

Oljko označuje med drugim izmeničnost v pridelku, tako da so bili oljkarji na slabo letino pripravljeni, kljub temu je bilo v nekaterih nasadih razočaranje veliko, kajti obrali so še manj od predvidenega. Ponekod je delo še v teku, tako na primer v obsežnih nasadih na kmetiji Parovel v Mačkoljah, kjer so z obiranjem začeli v četrtek, predvidoma pa bodo zaključili že 14. novembra, medtem ko je v prejšnjih letih obiranje trajalo več kot mesec dni.

Čisto na drugem koncu tržaške pokrajine, in sicer na manjši kmetiji Severjevi v Medjevasi, so z obiranjem končali včeraj. »Čeprav ni bilo dosti kaj pobirati,« je dejal proizvajalec in agronom Miloš Čotar. »Letina je v smislu kvantitete zelo slaba, mi pa smo lahko relativno zadovoljni in vsaj, kar se kvalitete tiče, ne bomo imeli težav.