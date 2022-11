Od jutri v Ricmanjih gradbišče in neprevozna cesta

Od jutrišnjega dne (srede) gre zares. Gradbeno podjetje Argo costruzioni srl iz Trevisa bo jutri začelo z obnovo glavne ceste, ki teče skozi Ricmanje. Del se bo lotilo po sklopih, se pravi po odsekih (do 50 metrov) ceste, da bi se krajanom povzročilo čim manj težav in preglavic. Prvi na vrsti bo odsek, ki gre od križišča s cesto za Barde do pokopališča, kjer naj bi dela trajala največ dva meseca. Tam je včeraj dolinski župan Sandy Klun nagovoril petdeseterico vaščanov, ki so se zbrali, da bi slišali, kaj jih čaka v prihodnje.