Od opevane županove liste ostalo bore malo

V tržaški občini lokalna politika postaja vedno bolj zadeva političnih strank. Njihova moč na »terenu« se krepi, trend neodvisnih list in vsaj neodvisnih županov pa usiha. Dober dokaz je lista Dipiazza, ki je na zadnjih občinskih volitvah prejela 11,1 odstotka glasov in s tem rezultatom postala druga politična sila v desnosredinski lokalni areni. Komaj leto in pol kasneje je ta lista v popolnem razsulu. Od šestih zvestih županovih mož sta v listi Dipiazza ostala samo še dva: zvesti prijatelj Giorgio Rossi, sicer predsednik liste in odbornik za kulturo, in novi obraz v lokalni politiki Massimo Tognolli. Pred dnevi so se razšli tudi preostali štirje mestni svetniki, ki so bili poldrugi mesec v mešani skupini. Dva sta zavetje dobila v klopeh Bratov Italije, dva pa razmišljata o ustanovitvi nove liste.

Vsi Dipiazzevi možje

Glavni krivec za ves ta kaos v Dipiazzevi listi je (posredno) prav Tognolli. Spomnimo, da je dolgoletne sopotnike v Dipiazzevi politični avanturi vznemirilo dejstvo, da je župan za novega odbornika za socialne zadeve imenoval Tognollija, ki je tako nasledil dolgoletnega odbornika za socialne zadeve v mestni vladi Carla Grillija, ki je prestopil v deželni svet.

Županovi »pribočniki« nikakor niso mogli prebaviti, da je župan dal prednost novemu obrazu pred izkušenimi svetniki. Massimo Codarin, Vincenzo Rescigno, Roberto Cason in predsednik občinskega sveta Francesco Panteca so zato protestno izstopili iz liste Dipiazza in formalno prešli v mešano listo. Prva dva sta na ponedeljkovi mestni seji uradno postala člana desnih Bratov Italije in tako poskrbela, da se je sestava občinskega sveta zasukala še bolj v desno.