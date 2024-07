Od prihodnjega četrtka bo cesta skozi Ricmanje zaprta za promet

Prihodnjo sredo se bo zaključila prva tranša del obnove glavne ceste skozi Ricmanje oz. tista, ki so zaobjela cestišče v zgornjem delu vasi, to je med pokopališčem in trgom pred hotelom. Dan zatem - v četrtek - se bodo dela začela na drugem koncu, se pravi ob spodnjem vhodu v vas. Cesta bo posledično zaprta za promet in bodo Ricmanje tako rekoč razpolovljene.

Za novico so krajani izvedeli na torkovem srečanju v vasi, kjer je dolinski župan Aleksander Coretti z odborniki Markom Savronom, Elisabetto Sormani, Michelejem Di Donatom in Luciano Depolo, projektanti in izvajalci del (podjetje Argo Costruzioni iz Trevisa) najavil skorajšnji začetek tistega sklopa del, ki bo najbolj siten, saj bo krajane okvirno do decembra prisilil v spremembe pri vsakdanjih premikih. Občinsko vodstvo preučuje možnost, da bi se v zgornjem delu vasi (z vrha proti Bardam) uredilo enosmerno vožnjo, saj se ustvarjajo zamaški.

Od prihodnjega četrtka bo cesta skozi vas prekinjena v spodnjem delu, od osmice pri Jadranu do Klanca, se pravi do križišča za Korita oz. Babno hišo. To tranšo del so projektanti razdelili še na manjše dele, da bi krajanom povzročili čim manj sitnosti. »Vsak del bo zaobjemal 300 do 400 kvadratnih metrov,« je napovedal inženir Federico Olivotti. Vsakič bo izvajalec najprej odstranil obstoječe tlakovanje, preveril stanje podzemne komunalne opreme (podjetje Acegas na tem delu pred leti uredilo kanalizacijsko omrežje, op.nov.), postavil cevi za vkop nadzemnih vodov in nato bo cesto ustrezno tlakoval. Potem bo slednja takoj prevozna.