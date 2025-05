Od Sesljana do Devina na krovu lesenega škunerja

Dobrih praks trajnostnega turizma je na pretek, tudi v naših krajih, večkrat jih je treba le spoznati. Sredinemu (14. maja) dopoldanskemu posvetu Tourism matching, ki sta ga v Nabrežini priredila LAS Kras in Območna razvojna agencija (ORA) Krasov in Brkinov, so v popoldanskih urah sledile še ekskurzije. Gostje so lahko pobliže spoznali lepote Krasa in tukajšnjo turistično ponudbo.

Zgrajen leta 1899

Tri izleti so bili posvečeni zemlji, četrti pa je obiskovalce popeljal na morje. 16 metrov dolga in 126 let stara jadrnica Roberta III skiperja Alberta Ieralle je štirinajst udeležencev popeljala od Sesljana do Devina. Leseni škuner je bil zgrajen leta 1899, v desetletjih pa je bil deležen večjih vzdrževalnih posegov. »Njegov prvi motor je bil parni,« je razložil Ieralla. Z Roberto se večkrat odpravi tudi na regate, kjer potrebuje deset članov posadke, ki se ukvarjajo s četverico jader.

Močan tok Timave

Kopanje pred Devinom je sicer bolj zapleteno od tega, kar bi si lahko predstavljali. Območje je podvrženo močnemu toku reke Timave, ki se v morje izliva nedaleč stran. Temperatura Timave znaša prijetnih trinajst stopinj Celzija, ob vračanju k privezu v Tržiču pa je zaradi tega tudi poleti večkrat videti meglico, ki jo povzroča temperaturna razlika med reko in morjem, je dejal Ieralla.