Oblečen v inštalaterja in z izkaznico okrog vratu je pritisnil na hišni zvonec. Starejši lastnici stanovanja, ki je odprla vrata, je rekel, da je inštalater in da mora preveriti morebitna uhajanja plina. Nič hudega sluteča ga je sprejela v stanovanje, kjer je opravil več kontrol in namestil posebno napravo. Po opravljenem delu je od stanovalke zahteval 200 evrov v gotovini ali krožni ček za enako vsoto. Povedal ji je namreč, da se mu je pokvaril prenosni čitalec. Stanovalka je posumila o moškem in poklicala policijo.

Policisti so moškega ustavili in ugotovili, da je goljuf. Ovadili so ga na prostosti in zasegli pripomočke, ki jih je imel s sabo. Kvestor je zanj odredil izgon iz mesta in prepoved vračanja za obdobje treh let.