Od zatemnitve neba do diskriminacij

Od 26. do 30. maja bo v Trstu in drugih krajih Furlanije - Julijskem krajine potekal znanstveno-medijski festival Scienza e virgola, ki ga Visoka šola za napredne študije Sissa prireja v sodelovanju z zadrugo Bonawentura oz. gledališčem Miela, knjižnim festivalom Triestebookfest, Tržaškim filmskim festivalom in kavarno San Marco, v kateri so danes dopoldne tudi predstavili dogodek. Le-ta bo pod geslom Strani prihodnosti obsegal 25 srečanj, med katerimi bodo predstavitve knjig, gledališke predstave, predvajanje filmov in delavnice, kjer bodo obravnavali najrazličnejše tematike, od razlag o zatemnitvi neba do podnebnih sprememb, vpliva stalnih spletnih povezav na zbranost osebe ter diskriminacij tudi na področju znanosti. Vse to s ciljem združiti znanost in kulturo, ki se ju še vedno prevečkrat ločuje, ter obuditi zaupanje v znanje po obdobju pandemije, ki je ustvarila veliko negotovost. Srečanja bodo v živo, obvezna bo predhodna prijava. Vse informacije so na voljo na spletni strani www.scienzaevirgola.it.