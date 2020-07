Odbor delavcev v tržaškem pristanišču je trn v peti

Kaže, da je odbor delavcev v tržaškem pristanišču CLPT za marsikoga vse bolj moteči trn v peti. »Zakaj? Ker si prizadevamo za spoštovanje pravic pristaniških delavcev in njihovega dostojanstva, varnosti oz. zdravja, za izboljšanje delovnih pogojev v pristanišču ter za izvajanje posebnega pravnega in institucionalnega režima na ozemlju pristanišča oz. prostocarinske cone, kot to predvideva osma priloga mirovne pogodbe podpisane v Parizu leta 1947,« je novinarjem v kavarni Knulp dopoldne zaupal glasnik in ustanovni član odbora CLPT Stefano Puzzer. Odkar so ustanovili odbor, so bili njegovi člani tarča groženj, izsiljevanj in – niti ne skritih – povabil k izbiri drugih, priznanih sindikatov, je dodal sindikalni zastopnik Sandi Vouk in poudaril, da kdor slednjih ne sprejema, se mora posledično zadovoljiti z manj hvaležnimi deli in opravili.

Stvari pa so v zadnjem času presegle mejo sprejemljivega, saj je Puzzer doživel nekaj neprijetnih »napadov« in tri sodni postopki so posledično že stekli. Oba z Voukom sta poudarila, da pri odboru niso prestrašeni, so pa zaskrbljeni. »Po svoje je to dokaz, da delamo prav, za delavce in za vse mesto. Nadaljevali bomo še z večjo vnemo in odločnostjo, še bolj bomo pozorni na naše ljudi in vabimo jih, naj bodo previdni.«