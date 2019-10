Odbor varčevalcev Delavskih zadrug za povračilo vseh prihrankov

V Ulici Malcanton pri hišni številki 3 že tri leta deluje manjši, »montažni« urad, ki ga upravlja Odbor nekdanjih varčevalcev in upnikov družbe Cooperative operaie (Delavske zadruge). Člani odbora tam vsak četrtek med 10. in 12. uro prostovoljno nudijo svojo pomoč varčevalcem, ki so pred petimi leti, točneje 14. oktobra 2014 tvegali, da zaradi finančnega kraha družbe izgubijo skorajda vse svoje prihranke.

Da se borijo za 100 odstotno povračilo vseh vloženih prihrankov, je pri uradu potrdila predsednica odbora Caterina Di Benedetto Caiaffa. »Verjamemo, da ni utopija, saj smo od začetnih 30 prešli že na 81 odstotkov,« je dejala. Spomnila je, da imajo vsi varčevalci samo še do ponedeljka, 14. oktobra, čas za vložitev pisma na Deželo, da ne bi postopek vračila denarja – po petih letih namreč – zastaral. Dežela naj bi po zakonu morala skrbeti za nadzor nad finančnim stanjem družbe, kar po oceni članov Delavskih zadrug ni storila. Nekaj več kot 200 članov je zato vložilo odškodninsko tožbo zoper Deželo FJK, ki jo je marca letos tržaško sodišče zavrnilo in ugotovilo, da je Dežela delovala v skladu z zakonom in redno preverjala premoženjsko stanje zadrug, pri čemer ni naletela na nepravilnosti. Predsednik Fedriga je medtem napovedal, da bo iz deželnega proračuna zagotovil sredstva za oškodovane člane zadrug.