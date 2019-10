Oder raznovrstnih žanrov

V Miljah se bo gledališka sezona Verdijevega gledališča začela že jutri s komedijo v narečju Aio, oio e peperoncin v postavitvi amaterske skupine AS.TR.A. Raznoliki program, ki predvideva 36 predstav raznovrstnih žanrov, je pred dnevi predstavila domača županja Laura Marzi v baru ob Verdijevi dvorani, kateri so končno obnovili in prebarvali fasado, tako da se napis bere odlično tudi od daleč, je z zadovoljstvom ugotavljala županja sama, ki je še dodala, da bodo nadaljevali še z notranjimi popravili in izboljšavami.

Kakorkoli že, v spored, ki so ga pripravili z umetniškim vodjo Alessandrom Gillerijem, so vključili 16 narečnih predstav in 7 predstav v italijanskem jeziku, 9 koncertov, plesno predstavo (ples je lani zbudil veliko zanimanja med gledalci, je povedala županja), cirkuško predstavo in v sodelovanju z deželno gledališko ustanovo ERT dve predstavi, ki so skrbno zgrajene za otroke, in to zelo majhne, od treh let dalje.