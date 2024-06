Odkrili več sto neustrezno opremljenih poletnih oblek in sončnih očal

Lokalni policisti so poostrili kontrole nad prodajo poletnih oblačil in opreme. V treh trgovinah, in sicer v ulicah Trento, Cellini in Filzi, so skupno zasegli 469 kosov oblek in 126 parov sončnih očal. Odkrili so med drugim poletne obleke, kopalke in klobuke brez obveznih oznak o sestavi blaga in brez informacij o izdelavi. Gre za temeljne podatke, tesno povezane z zdravjem uporabnikov. Lokalni policisti opozarjajo, da lahko tekstilni izdelki, ki niso skladni z evropskimi pravili, povzročijo alergije ali draženje kože zaradi uporabe nedovoljenih barvil ali tekstilnih neskladnosti. Zasežena sončna očala so bila prav tako brez obveznih opozoril in oznak o sestavi. Gre za opremo za osebno zaščito, opozarjajo lokalni policisti, pri čemer lahko neustrezna očala predstavljajo nevarnost za vid, ker ne zagotavljajo zadostne zaščite.