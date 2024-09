Odločalo bo nekaj tisoč glasov v Pensilvaniji

Na nedeljski okrogli mizi na novinarskem festivalu Link o prihodnosti ZDA in predsedniški tekmi med Donaldom Trumpom in Kamalo Harris so se vsi sogovorniki strinjali, da se bodo na volišča odpravili pristaši dveh političnih polov, demokratov in republikancev, ki si stojijo na popolnoma nasprotnih bregovih. »Družba ZDA je polarizirana bolj kot kadarkoli prej,« je povedal Gianni Riotta, novinar in predstojnik katedre za novinarstvo in komunikologijo na rimski univerzi LUISS.

Pogovor o »ZDA na križišču zgodovine« je vodil Massimiliano Panarari, kolumnist dnevnikov družbe Nordest Multimedia. Giuseppe Sarcina, novinar dnevnika Il Corriere della Sera in avtor knjige Il mondo sospeso. La guerra e l’egemonia americana in Europa je dejal, da Donald Trump ni osvojil niti enih volitev po skupnem številu glasov. Leta 2016 je nam reč zmagal v ključnih zveznih državah, kjer izvolijo večje šte vi lo t.i. velikih elektorjev in si tako zagotovil predsedniški stol ček.

Z njim se je strinjala Liliana Faccioli Pintozzi, urednica zunanjepolitične redakcije na televiziji SkyTG24, ki je prepričana, da bo usodo ZDA na volitvah 5. novembra krojila zvezna država Pensilvanija. Tu bodo izvolili 22 velikih elektorjev, država pa je v zgodovini vedno nihala med demokratsko in republikansko večino. »Odločalo bo nekaj tisoč glasov. Lahko se zgodi, da se zaradi vremenske ujme 20.000 volivcev ne bo odpravilo na volišča in bo zato zmagal en ali drugi kandidat,« je dejal Riotta. Kot je povedal, se bo morala Kamala Harris med volilno kampanjo soočiti predvsem s težavami, s katerimi se spopadajo države v notranjosti ZDA. Te so namreč z razliko od obalnih zveznih držav tradicionalno bolj republikansko nastrojene.

Volili bosta dve Ameriki

Po njihovih besedah po ameriških volitvah ne bo takojšnjih večjih sprememb na mednarodnem parketu. Trump bi utegnil povišati carine in trg ZDA še bolj zapreti, medtem ko Harris stremi k odprtosti, predvsem v odnosu z Evropsko unijo. Vsi trije so v en glas še dejali, da je bilo med kampanjo opaziti daleč najnižji nivo politične retorike. »Za demokrate so republikanci pošasti, za republikance pa demokrati morilci nerojenih otrok,« je povedala urednica na Sky TG24 in sklenila, da bosta novembra volili »dve Ameriki«.