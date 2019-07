Odločila se je za študij medicine v Ljubljani

Dobiti povezavo med Giacomom Leopardijem in matematičnimi formulami. Medtem ko bi mnogi le obupano zmigovali z glavo, je Tjaša De Luisa – odličnjakinja znanstvenega liceja Franceta Prešerna – na ustnem delu državnega izpita premagala tudi to oviro. Slavnega italijanskega pesnika pesimizma in otožnosti je povezala z limitami in matematiko ter pojmovanjem neskončnosti v fiziki.

Višja šola jo je obogatila tudi z izkušnjo dela ob učenju. Pri zdravstvenem podjetju AsuiTs je razumela dragoceno razsežnost terapije z živalmi: dežurala je na oddelku za preventivo, se odpravila v dom za ostarele in sodelovala pri dejavnostih z gojenci Sklada Mitja Čuk. Delovna dogodivščina je bila pomembna tudi pri izbiri nadaljnje življenjske poti: »Vedno sem bila v dvomu, če bom postala zdravnica ali fizioterapevtka. Vse to pa mi je pomagalo pri dokončni izbiri študija medicine na Univerzi v Ljubljani.«