Odločno proti selitvi Burla in uničenju gozdiča

Zdravstveno podjetje Asugi je v preteklih dneh obvestilo, da bo parkirišče za zaposlene v katinarski bolnišnici od ponedeljka dalje zaradi del zaprto. Območje, kjer se med drugim nahaja vhod na oddelek s hiperbarično komoro, so namreč označili kot gradbišče in vanj vključili tudi katinarski gozdič.

»Nova dela bodo že nastalim težavam zaradi gradbišča prinesla nove neprijetnosti, več prometa in zmedo, predvsem pa sečnjo dreves.« Na to je včeraj opozoril Paolo Radivo, predstavnik odbora za ohranitev katinarskega borovega gozdiča, na javnem srečanju v kavarni San Marco. Dogodek so oblikovali zdravniki, okoljevarstveniki, sindikalisti in drugi predstavniki kolektivov, ki nasprotujejo tudi selitvi pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo iz Istrske ulice na Katinaro.

»Institucije pozivamo, naj ne uničijo gozdiča in naj ne premaknejo pediatrične bolnišnice,« je dejal Radivo, ki meni, da je selitev Burla za skupnost pogubna. Na Katinari bo povzročila porast prometa in povečanje izpustov škodljivih plinov v času, ko se otroke uči spoštovati okolje, je bilo slišati. »Z našimi dijaki smo zbrali več kot 500 podpisov v podporo gozdiča in priredili dogodke, da bi opozorili, kakšen pomen ima zeleno območje za našo šolo in za bližnje občinske jasli,« je povedala Kristina Kovačič, profesorica na katinarski nižji srednji šoli Sv. Cirila in Metoda.

»Če že ne morejo preprečiti selitve, naj vsaj spremenijo načrt, ki predvideva manj ležišč od tistih, ki jih zdaj premorejo v Istrski ulici. Ukinili bodo oddelek za pediatrične transplantacije, ki smo ga ustanovili v 80. letih. Bil je prvi v Italiji,« je spomnil pediater Marino Andolina. Burlo bo kot raziskovalno in oskrbovalno središče po mnenju nekaterih izgubil lastno avtonomijo.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.