Odpadki na gmajni: kup ob kupu

Minil je le mesec dni, odkar smo se zadnjič potikali po Banih in v spremstvu vaščank in vaščanov beležili kupe nedovoljeno odvrženega gradbenega materiala sredi gmajne oz. gozda, včeraj pa smo znova pešačili nad zapuščeno vaško vojašnico Monte Cimone. Pred kakimi petimi dnevi so dočakali novo »pošiljko« odpadkov. Nedaleč stran od kupov, ki že več mesecev, celo let še vedno nespremenjeni ležijo sredi zelenja, se je pojavilo več črnih vreč z ometom, ploščicami in lesenimi ostanki, ob njih pa tudi večja kad, razbite sanitarije, lestev in pet vrat s stekleno šipo, ki se čudežno ni razbila med prevozom oziroma odlaganjem.

»Če se bo tako nadaljevalo, bo naš Kras postal divje odlagališče,« sta ugotavljali vaščanki Neva in Tea, ki sta naju s fotografom spremljali na žalostnem pohodu. Če tega sramotnega početja ne prekinemo takoj, se bo pojav brez ustreznih kazni samo še razširil.

O morebitnih ukrepih vaščani stalno razmišljajo. V prvi vrsti si želijo namestitve nadzornih videokamer, ki bi beležile vsako nedovoljeno početje – kaj hitro bi bili varnostni organi na sledi nepridipravom, sta ugotavljali spremljevalki. Tudi namestitev kake rampe, ki bi na širših poteh ovirala prehod tovornim vozilom, ne bi bila odvečna. Pa seveda večji nadzor na gradbiščih, vsaj glede preverjanja dokazil o tem, kam so bili odvoženi odpadki. »Smo pa v Italiji in očitno je to znanstvena fantastika,« smo si bili vsi edini. Naposled bo, kdo ve, obveljala ideja o zasedi v temi, smo glasno razmišljali v en glas.