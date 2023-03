Odpraviti je treba nevšečnosti v zvezi s polnjenjem

»Da bi ljudi prepričali za prehod na električna vozila moramo odpraviti vse nevšečnosti s polnjenjem. Okrog sebe morajo videti dovolj polnilnic in te morajo biti dovolj močne ter preproste za uporabo,« pravi Marko Germani, član združenja Legambiente in slovenskega društva DEMS, ki je prepričan, da so električni avtomobili trenutno edina učinkovita alternativa bencinskim in dizelskim vozilom.

V preteklih dneh smo pisali o električnih polnilnicah na Tržaškem. In če je ponudnik storitve, podjetje Estenergy, zadovoljen z napajalno infrastrukturo, to ne velja za voznike električnih vozil. Eden od teh je Marko Germani, ki ima električni avtomobil že od leta 2015, ko problem ni bila samo pomanjkljiva infrastruktura, ampak tudi težave z nepravilno parkiranimi avtomobili na mestih, ki so namenjena polnjenju električnih avtov, s čimer se je avtomatično zaviral oziroma upočasnil razvoj e-mobilnosti. Kot je povedal sogovornik, se je s časom ta problematika nekoliko rešila, saj so ponudniki polnilnih storitev mesta dodatno označili in na ta način voznikom navadnih avtomobilov sporočili, da gre za mesta, ki so rezervirana za določen tip vozil.

Po besedah Germanija trenutna polnilna infrastruktura v Trstu nikakor ni zadostna. Je že res, da je registriranih samo 39 električnih vozil, a temu številu je treba dodati še vsaj 100 hibridnih vozil, ki se napajajo z elektriko iz omrežja. Po njegovem bi se ljudje bolj pogosto odločevali za nakup okolju prijaznih avtomobilov, če bi imeli na razpolago razvejano mrežo polnilnic.

