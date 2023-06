Karabinjerji iz Nabrežine so na avtobusu, ki je prispel iz Romunije, prestregli 73-letnega Goričana na begu. Moški, nekdanji računovodja, je odprl več prevoznih podjetij in izdajal lažne fakture za neobstoječe prevoze, pri čemer je povzročil večjo škodo državni blagajni. Nezakonite zaslužke je nakazoval v Romunijo. Zanj je sodnik za predhodne preiskave milanskega sodišča odredil pripor. Karabinjerji so ga aretirali in prepeljali v tržaški zapor.